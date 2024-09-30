Посол России обвинил США в кризисе на Ближнем Востоке

Кризисная ситуация на Ближнем Востоке стала результатом провальной политики США в регионе. Такое мнение высказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат полагает, что действия США на Ближнем Востоке носят «крайне деструктивный и неконструктивный» характер.

По мнению Викторова, многолетняя политика США в регионе оказалась неудачной. Он считает, что США монополизировали политические процессы и действовали только ради сохранения своего доминирующего положения.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.