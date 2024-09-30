В бундестаге призвали предъявить обвинение по подрыву «Северных потоков»

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что федеральное правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву «Северных потоков». Его слова на полях Российской энергетической недели передает РИА Новости.

Немецкий депутат предположил, что с подрывом газопроводов могут быть связаны США. При этом он добавил, что не знает, в какой степени в теракт была вовлечена Украина, однако, по его мнению, сложно поверить, что эта страна могла произвести такую акцию без посторонней помощи.

Котре считает, что властям Германии известны виновники случившегося, а если нет, то этой информацией наверняка располагают спецслужбы Швеции, Норвегии и США.

«Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма», — сказал депутат.

26 сентября депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев.

Ранее Германия отказалась раскрыть детали диверсии на «Северных потоках».