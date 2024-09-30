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Зеленский не покажет свой «план победы» украинцам

Глава ОП Ермак: Зеленский не покажет весь «план победы» украинцам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона заявил, что часть пунктов так называемого плана победы Владимира Зеленского останутся закрытыми для граждан страны.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в плане информация, которую не покажут украинцам, он заявил, что в нем есть очень чувствительные части, которые являются закрытыми. Ермак объяснил нежелание раскрывать некоторые пункты плана военной необходимостью, поскольку в случае их публикации они попадут в руки российской разведки.

По данным британской газеты The Times, так называемый план победы, который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского.

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