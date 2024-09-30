Вучич заявил, что инициатива в конфликте на Украине принадлежит России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что инициативой в конфликте на Украине владеет Россия, а странам Запада становится все сложнее поддерживать Киев. Его слова приводит европейское издание Politico.

По мнению Вучича, изначально Запад полагал, что ему будет легче инвестировать в обороноспособность Украины и финансировать Киев из-за «достаточно слабого состояния» экономики РФ, однако теперь ему гораздо труднее это делать.

27 сентября в интервью TV Informer Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — сказал Вучич.

В ответ на это депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию будет стратегической ошибкой для России.

Ранее Вучич заявил, что после вступления в Евросоюз Сербия не будет продвигать интересы России в ЕС.