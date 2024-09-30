Зеленский подвел итог поездки в США

Владимир Зеленский заявил, что его последняя поездка в Соединенные Штаты прошла успешно, поскольку Киеву удалось сохранить двухпартийную поддержку Украины. Его слова приводит телеканал Fox News.

Отвечая на вопрос о самом большом достижении в ходе поездки, Зеленский заявил, что «Киеву удалось сохранить двухпартийную поддержку Украины».

Президент Украины не уточнил, получил ли он разрешение на использование оружия дальнего радиуса действия, когда его спросили о его встречах с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом. Однако он подчеркнул важность получения соответствующего разрешения от США и отметил влияние, которое Вашингтон оказывает на политику других стран в этом вопросе.

«Нам это очень нужно… У нас были консультации с командой Франции. У нас были консультации — до того, как Соединенные Штаты — проконсультировались с командой Великобритании. И у нас были консультации с Соединенными Штатами, самым большим сторонником в этом вопросе, лицом, принимающим решения», — заявил Зеленский.

До этого поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее Зеленский ответил спикеру Джонсону на требование уволить посла в США.