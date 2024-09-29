«Хезболла» выбрала нового генсека

Новым генсеком ливанского шиитского движения «Хезболла» был избран Хашем Сафиеддин, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Официального сообщения о его избрании еще не было.

До сих пор Сафиеддин был председателем исполнительного совета «Хезболлы». Он также является двоюродным братом ликвидированного генсека движения.

28 сентября стало известно, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее иранский шпион помог Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы».