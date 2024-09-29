Мэр Тбилиси оценил возможность помощи РФ в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией

Власти Грузии положительно оценивают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова помочь Тбилиси наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает ТАСС.

Каладзе подчеркнул, что власти Грузии предлагают российской стороне перейти к конкретным мерам. Мэр Тбилиси предложил приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений. Об этом глава российского МИД сказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство «честно оценивает прошлое», заявив, что «хотят примирения исторического». Однако окончательный вид примирения останется за правительством стран, заключил министр.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.