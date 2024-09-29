Маск назвал Трампа спасителем демократии

Предприниматель Илон Маск назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию. Об этом сообщается в X (Twitter) миллиардера.

Маск считает, что грядущая президентская гонка может стать последней при проигрыше Трампа.

Он подчеркнул, что если на выборах победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то ее фракция выбьется в лидеры с помощью голосов мигрантов. В такой ситуации единственными выборами в США будут праймериз демократов, отметил предприниматель.

Накануне Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы в США. По мнению миллиардера, «это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы».

25 сентября комитет по надзору конгресса США заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.

Ранее Маск обвинил власти США в цензуре «повсюду».