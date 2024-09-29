Председатель Консультативного совета Омана прибыл в Москву

Председатель Консультативного совета Омана Халед Бен Хиляль Аль-Маавали прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

30 сентября состоятся переговоры председателей Государственной думы РФ и Консультативного совета султаната Оман.

«Планируется, что Вячеслав Володин и Халед Бен Хиляль Аль-Маавали обсудят развитие российско-оманских межпарламентских отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит в Россию проходит по приглашению Володина.

В июне делегация Омана приняла участие в мероприятиях, который в этом году получил почетный статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что почетный статус страны-гостя ПМЭФ в 2024 году принадлежит Оману. Он отмечал, что с делегацией султаната будет проведено много мероприятий, «поэтому у нее особый статус».

Ранее в Москву прибыл председатель Национального собрания Вьетнама.