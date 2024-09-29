Стало известно о планах США начать вывод войск с баз в Ираке

США начнут выводить войска с военных баз, расположенных в Ираке, после президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что части буду перемещены на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане. На этот шаг американские власти пошли в соответствии со сделкой с правительством в Багдаде. Утверждается, что это позволит обеспечить эффективное распределение Вооруженных сил США в регионе и укрепит сотрудничество Вашингтона и Багдада.

28 сентября стало известно, что США и правительство Ирака договорились до сентября 2025 года свернуть миссию глобальной коалиции «Непоколебимая решимость». Согласно документу, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на террористов в регионе и мире.

Впервые войска США были введены в Ирак в 2003 году. Впоследствии их численность уменьшилась. После официального окончания боевых действий в 2011 году в Ираке находились только представители частных военных компаний. В 2014 году власти арабской республики начали войну с террористами. Международная коалиция, включающая войска США, поддержала власти в операции по освобождению территории государства от террористов.

Ранее в Багдаде обстреляли логистический центр посольства США.