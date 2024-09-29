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В Госдуме посоветовали Киеву обратиться к ядерной доктрине РФ после массового налета БПЛА

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после массированного удара БПЛА ВСУ по российской территории призвал Украину и ее союзников перечитать обновленную ядерную доктрину РФ. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, Киев покупает беспилотники при помощи стран НАТО по всему миру, и ему всячески помогает инфраструктура альянса при осуществлении ударов по России. Как отметил Чепа, подобными атаками Украины пытается принудить Москву к переговорам на своих условиях, запугивая террористическими действиями.

«Это не приведет к желаемым для них успехам, это только усложняет возможности переговорного процесса. Украине и тем странам, которые ей помогают, необходимо внимательно прочитать новую ядерную доктрину, которая должна вправить мозги многим политикам», — сказал депутат.

Утром 29 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.

Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Еще по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Курской и Брянской областях.

Ранее в Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине.

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