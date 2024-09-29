Правительство Ливана предрекло появление полумиллиона беженцев из-за ударов Израиля

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что ожидает появления в стране 500 тыс. беженцев из-за ударов Израиля по южной части страны. Его слова приводит ТАСС.

«Власти используют все возможности для предоставления им крова», — пообещал Микати.

До этого в минздраве Ливана сообщили, что из-за ударов Израиля ранены 195 человек.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Байден призвал прекратить огонь на границе Израиля и Ливана.