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В МИД Китая заявили о накаляющейся в Азии обстановке

МИД КНР: Китай противостоит силам, накаляющим обстановку в Азии

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Jason Lee/Reuters

Китайские власти противостоят странам, которые пытаются провоцировать конфликты в Азии, и выступают против раскола в регионе. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, его цитирует РИА Новости.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы страны из других регионов запускали свои руки в этот регион, решительно противостоим любым силам, накаляющим тут обстановку и провоцирующим конфронтацию», — сказал министр.

Он отметил, что азиатские государства имеют стремление и возможности, чтобы урегулировать все разногласия путем диалога, избежав конфликтов.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот, чтобы противодействовать Китаю. Отмечается, что Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители провели учения по стрельбе по воздушным целям. В следующем году Великобритания планирует отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды готовы направить свои авианосные ударные группы.

Ранее МИД Китая обратился к США по поводу украинского вопроса.

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