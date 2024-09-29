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В Кремле заявили об «утопических» надеждах Украины на исход конфликта с Россией

Песков назвал утопическими рассуждения Украины о принуждении России к миру

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Украинское руководство «совершенно утопически» рассуждает о необходимости принудить Россию к миру. Такое заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в его Telegram-канале, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что сейчас зарубежные партнеры Киева постоянно наращивают степень своей вовлеченности в его конфликт с Москвой. Западные государства отказываются «включать какие-либо тормоза» и обещают продолжать помогать Украине, чтобы добиться ее победы.

«Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру. Такие идут ошибочные и способные вызвать негативные последствия для киевского режима разговоры», — сказал Песков.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, в ходе которого призвал международное сообщество принудить Россию к миру. Он подчеркнул, что Москва якобы является единственным агрессором и нарушителем устава всемирной организации в текущем конфликте. По этой причине урегулирование кризиса обычными способами не представляется возможным, добавил глава государства.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Украины козырей для победы в конфликте с Россией.

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