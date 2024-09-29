Преступный замысел западных стран в отношении РФ заключался в использовании украинских военных как наемников для подрыва национальной безопасности страны, заявил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте — вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США и их союзники смогли претворить свой план в жизнь благодаря «продажным элитам» на Украине.

«Коллективный Запад <...> реализовал <...> свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наемников для участия в конфликте с РФ, что может стать опасным прецедентом для современного мира», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер правительства Крыма добавил, что теперь Вашингтон и его зарубежные партнеры открыто ставят перед Киевом задачу нанести стратегическое поражение Москве. Ради этого они щедро финансируют Украину, а также снабжают ее различными вооружениями и разведывательными данными.

По словам постоянного представителя республики при президенте РФ, такое опосредованное втягивание ядерного государства в боевые действия происходит впервые в мировой практике. При этом Мурадов призвал запретить подобные действия на глобальной арене.

«Ясно, что целью <...> является устранение главного военного конкурента [коллективного Запада] и крупнейшего обладателя природных ресурсов без прямого вовлечения в военное столкновение с ним», — подытожил он.

Ранее западных политиков обвинили в превращении Украины в «таран» против РФ.