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Лидер французских «Патриотов» оценил поездку Зеленского на ГА ООН

Французский политик Филиппо: Зеленский не добился ни одной цели на ГА ООН в США

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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из целей своей поездки на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в США. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинский лидер возвращается в Киев с пустыми руками», — отметил политик.

В частности он обратил внимание, что американское руководство так и не разрешило Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, глава государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Одним из ключевых событий стала встреча украинского лидера с действующим президентом США Джо Байденом, которая состоялась 26 сентября. В тот же день хозяин Белого дома поручил американскому министерству обороны отремонтировать и передать Киеву дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты для нее. Но никаких решений по поводу ударов вглубь РФ при помощи западного оружия в США так и не приняли.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что ознакомились с так называемым планом победы Украины.

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