Представители Республиканской партии и простые граждане США будут менее склонны к тому, чтобы удовлетворять требования украинского лидера Владимира Зеленского, когда он в следующий раз приедет в Штаты. Об этом в интервью журналу Responsible Statecraft заявил американский сенатор Майк Ли.

По словам члена сената, скепсис к выделению новых средств Киеву у американской общественности вызывают «потраченные впустую» запасы оружия и свыше $175 млрд.

«И я считаю, что они (республиканцы и простые американцы. — Прим. ред.) будут менее склонны удовлетворять требования Зеленского, когда он навестит нас в следующий раз», — сказал Ли.

Помимо этого, сенатор заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена поставляла Украине вооружение не напрямую из запасов американской армии. По его словам, Белый дом в годы правления Байдена «опустошил полки» Пентагона как минимум до 2030 года.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что выступление Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине.