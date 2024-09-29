Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США заявили, что Зеленский потерял благосклонность американцев

Сенатор Ли: американцы будут менее благосклонны к будущим запросам Зеленского

close
Patrick Semansky/AP

Представители Республиканской партии и простые граждане США будут менее склонны к тому, чтобы удовлетворять требования украинского лидера Владимира Зеленского, когда он в следующий раз приедет в Штаты. Об этом в интервью журналу Responsible Statecraft заявил американский сенатор Майк Ли.

По словам члена сената, скепсис к выделению новых средств Киеву у американской общественности вызывают «потраченные впустую» запасы оружия и свыше $175 млрд.

«И я считаю, что они (республиканцы и простые американцы. — Прим. ред.) будут менее склонны удовлетворять требования Зеленского, когда он навестит нас в следующий раз», — сказал Ли.

Помимо этого, сенатор заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена поставляла Украине вооружение не напрямую из запасов американской армии. По его словам, Белый дом в годы правления Байдена «опустошил полки» Пентагона как минимум до 2030 года.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что выступление Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами