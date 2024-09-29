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Ирландский журналист предсказал крах ЕС из-за поддержки Украины

Журналист Боуз: финансовая помощь Украине приведет к краху жизнеспособности ЕС

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Yves Herman/Reuters

Финансовая поддержка Украины может оказаться ключевым фактором в будущем крахе жизнеспособности Европейского союза (ЕС), заявил ирландский журналист Чей Боуз. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X.

«Однозначно, наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не станет его членом», — написал специалист.

В связи с этим он выразил уверенность, что в реальности руководство регионального содружества никогда не заботилось о благосостоянии стран-членов. Этот факт Боуз назвал «горкой правдой».

По словам журналиста, нынешняя политика Европейского союза свидетельствует о том, что он представляет собой продолжение политической «руки» НАТО.

27 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без помощи западных стран Украине пришлось бы сдаться в конфликте с РФ уже через две недели после его начала. В то же время дипломат призвал помогать Киеву «больше и быстрее», обеспечив его стратегическими и экономическими преимуществами над Москвой.

Ранее в Европейском союзе объяснили, почему продолжают поддерживать Украину.

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