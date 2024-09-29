Основным условием для завершения конфликта на Украине является ее отказ от вступления в НАТО. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, западным странам пора признать два важных факта. Первый заключается в неспособности Киева одержать победу в противостоянии с Москвой, а второй — в нежелании украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским добиться прекращения огня путем переговоров.

В связи с этим аналитик обратил внимание на необходимость наладить диалог с РФ, чтобы предотвратить «окончательную геополитическую катастрофу».

«Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус», — подчеркнул Меркурис.

Он выразил уверенность, что боевые действия прекратятся, только если западные лидеры примут соответствующие решения.

25 сентября подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что президент РФ Владимир Путин добился успехов в ходе конфликта на Украине. В свою очередь, НАТО понесло поражение, считает эксперт.

Ранее в Турции рассказали, какие страны — члены НАТО не хотят вступления Украины в организацию.