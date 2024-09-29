Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский аналитик назвал условие для завершения конфликта на Украине

Британский аналитик Меркурис призвал отказать Украине во вступлении в НАТО

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Основным условием для завершения конфликта на Украине является ее отказ от вступления в НАТО. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, западным странам пора признать два важных факта. Первый заключается в неспособности Киева одержать победу в противостоянии с Москвой, а второй — в нежелании украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским добиться прекращения огня путем переговоров.

В связи с этим аналитик обратил внимание на необходимость наладить диалог с РФ, чтобы предотвратить «окончательную геополитическую катастрофу».

«Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус», — подчеркнул Меркурис.

Он выразил уверенность, что боевые действия прекратятся, только если западные лидеры примут соответствующие решения.

25 сентября подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что президент РФ Владимир Путин добился успехов в ходе конфликта на Украине. В свою очередь, НАТО понесло поражение, считает эксперт.

Ранее в Турции рассказали, какие страны — члены НАТО не хотят вступления Украины в организацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами