Глава МИД Белоруссии рассказал о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

Десятки тысяч украинцев бегут из европейских стран в Республику Беларусь. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в ходе Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Беларусь переместилось более 250 тысяч украинцев. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору»», — отметил он.

В течение месяца в республику прибывают 12-15 тысяч человек, уточнил Рыженков. Он подчеркнул, что это намного больше, чем количество беженцев, направляющихся в Евросоюз через границу Белоруссии.

По словам министра, «выталкивание» мигрантов в Республику Беларусь — это еще одна «грязная страница» в книге европейской демократии. Также Рыженков подверг критике нововведения в польском законодательстве, которые расширяют случаи легального применения оружия военнослужащими в отношении беженцев.

До этого британская газета The Guardian отмечала, что находящиеся в Европе украинские беженцы рискуют стать бездомными. Кроме того, граждане Украины сталкиваются с бюрократическими препятствиями, мешающими получить защиту и помощь в ЕС.

Ранее число беженцев в Германии достигло рекорда.