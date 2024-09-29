В Минске обвинили Запад в игнорировании принципов ООН

Основные положения Организации Объединенных Наций игнорируются, если дело касается интересов Вашингтона. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков на сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он напомнил, что универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный доступ, без дискриминации, к общим благам, ресурсам и технологиям.

«Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет», — отметил Рыженков.

По замечанию министра, главный интерес западных стран — сохранить доминирование и обеспечить благосостояние своих элит.

«Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю полку, когда дело касается так называемых жизненных интересов США и их сателлитов», — подчеркнул Рыженков.

Кроме того, к своим оппонентам Запад применяет «незаконные санкции», продолжил он.

«В этом состоит природа всех так называемых цветных революций, которые ведут лишь к страданиям и потрясениям для простых людей. Это путь Запада», — сказал он.

Такой «рецепт» обильно приправлен вооружениями Североатлантического альянса, резюмировал глава МИД Белоруссии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН изобретает оправдания для внедрения в работу организации выгодных Западу нарративов. По его словам, это полностью подрывает доверие к деятельности секретариата ООН.

Ранее в Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом Западу.