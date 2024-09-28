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Лавров назвал неудачными выступления Зеленского о нападениях на АЭС

Лавров: у Зеленского шалят экспромты, когда он говорит о нападениях на АЭС

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Reuters/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плохо получающимися экспромтами — публичные выступления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах России напасть на атомные электростанции (АЭС). Слова министра передает ТАСС.

«Что касается высказываний господина Зеленского, ну я думаю, все уже давно привыкли к его экспромтам. Кстати, когда он играл на сцене и озвучивал написанные тексты, у него получалось лучше, а экспромты шалят», — отметил глава российского МИД на пресс-конференции по итогам участия в сессии Генассамблеи ООН.

До этого Зеленский заявил, что Украина в настоящее время не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. По словам украинского президента, «было бы безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию», однако, с точки зрения поля боя, он не видит таких возможностей.

В свою очередь посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов. Он утверждает, что Киев вычисляет родственников тех, кто работает на АЭС, чтобы оказать на них давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что гонка за обладание ядерным оружием достигла апогея.

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