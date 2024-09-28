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Лавров заявил, что стратегический арсенал России не растет

Лавров: Россия не увеличивает стратегический арсенал

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Reuters

Российская Федерация в настоящее время не ведет работу по увеличению арсенала стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы свой арсенал не увеличиваем, это лишний раз подтверждают наши официальные представители», — проинформировал он.

Лавров напомнил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном действует до 2026 года, и Россия руководствуется «уровнями» документа несмотря на то, что приостановила свое участие в нем. Кроме того, Москва готова обмениваться с США «некоторыми видами информации», резюмировал глава МИД РФ.

28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о готовности США возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Представитель Белого дома подчеркнул, что ДСНВ обеспечивает безопасность обеих стран, а также всего мира.
Он также заявил, что Вашингтон не видит заинтересованности Путина в возобновлении диалога.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что Москва не готова возобновить переговоры с Вашингтоном на тему ДСНВ из-за враждебного к РФ американского курса.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.

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