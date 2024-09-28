Лавров заявил, что Израиль хочет втянуть США в войну

Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке, Иран в свою очередь ведет себя крайне ответственно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод для того, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно, пытаются всячески провоцировать Иран», — заявил он.

При этом, по его словам, иранские руководители не ведутся на провокации и ведут себя ответственно.

Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что глава Белого дома Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон «оценил и при необходимости скорректировал положение сил США» на Ближнем Востоке.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин дважды говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США.

Ранее Лавров назвал атаки на Ливан бесчеловечными.