Лавров заявил, что Израиль хочет втянуть США в войну

Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке, Иран в свою очередь ведет себя крайне ответственно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Мне кажется, собственно, многие так и говорят, что Израиль хочет создать повод для того, чтобы США втянулись в эту войну непосредственно, пытаются всячески провоцировать Иран», — заявил он.
При этом, по его словам, иранские руководители не ведутся на провокации и ведут себя ответственно.
Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что глава Белого дома Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон «оценил и при необходимости скорректировал положение сил США» на Ближнем Востоке.
Позже глава Пентагона Ллойд Остин дважды говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США.
Ранее Лавров назвал атаки на Ливан бесчеловечными.