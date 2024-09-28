Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости лишить РФ права голоса в СБ ООН являются словами «горячего финского парня». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», — сказал дипломат.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, которая будет включать расширение его состава, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева. Президент Финляндии также отметил, что «ни у одного государства не должно быть права вето в Совбезе ООН».

В конце августа Стубб заявил, что Финляндия не возражает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Ранее финский журналист назвал президента своей страны Александром Разрушителем.