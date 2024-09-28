Лавров отказался признать Францию и Швейцарию нейтральными странами по Украине

Франция и Швейцария не могут рассматриваться как нейтральные страны в контексте разрешения украинского конфликта, и их участие в переговорах с Китаем и Бразилией вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Я не понимаю, каким образом на этих переговорах оказались представители Франции и Швейцарии. Их нельзя считать нейтральными уже достаточно давно. Швейцарцы, конечно, но французы являются членами НАТО. Обе страны активно поддерживают Украину и требуют ее победы над Россией, причем французы поставляют, в том числе, дальнобойные оружия и ракеты», — отметил министр.

В ходе выступления на Генассамблее Лавров отметил, что Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта в Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа, если они будут способствовать решению основных причин кризиса.

До этого платформа «Друзья мира», объединяющая страны глобального Юга и созданная для поиска путей решения конфликта на Украине, призвала Москву и Киев уважать законные интересы, суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сказал, выйти из конфликта на Украине можно лишь путем диалога.