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Лавров заявил, что РФ важны судьбы людей в Донбассе и Новороссии

Лавров: РФ важны прежде всего не территории, а люди в Донбассе и Новороссии

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МИД РФ/РИА Новости

Жители Донбасса и Новороссии, веками жившие на этих землях, в приоритете для России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Украине территории 1991 года.

«Дело не в территориях, как того просит Зеленский. Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, строили дороги, корабли», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта.

До этого Лавров в ходе выступления в ООН отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. РФ открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него, отметил он.

Ранее Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине.

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