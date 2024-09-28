Лавров заявил, что РФ важны судьбы людей в Донбассе и Новороссии

Жители Донбасса и Новороссии, веками жившие на этих землях, в приоритете для России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Украине территории 1991 года.

«Дело не в территориях, как того просит Зеленский. Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, строили дороги, корабли», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта.

До этого Лавров в ходе выступления в ООН отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. РФ открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него, отметил он.

Ранее Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине.