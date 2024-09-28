Лавров заявил о готовности к любым инициативам по урегулированию на Украине

Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта в Украине, включая предложение экс-президента США Дональда Трампа, если они будут способствовать решению основных причин кризиса. Это мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своей работы на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Трамп упоминал некоторое время назад, что ему потребуется всего 24 часа, сейчас же звучит другая формулировка. Мы будем открыты к любым инициативам, которые смогут привести к желаемому результату», — отметил министр.

В ходе выступления на Генассамблее Лавров также призвал страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта.

«Призываем наших партнеров учесть факты о подлинных причинах текущей ситуации. Без их устранения невозможно достичь справедливого мира, основанного на принципах Устава ООН», — сказал дипломат.

Также он отметил, что Россия ценит усилия ряда стран, направленных на продвижение инициатив по Украине, подчеркивая их конструктивный подход.

Ранее Лавров подчеркнул, что РФ не отказывается от диалога с Западом.