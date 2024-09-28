К Лаврову после речи в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку

После выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН к министру иностранных дел России Сергею Лаврову образовалась длинная очередь из представителей других стран, желающих его поприветствовать. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«После завершения выступления на Генассамблее к Сергею Лаврову выстраивались желающие обменяться рукопожатием», — отметила Захарова.

Она также добавила к посту фотографию, на которой видно, как Лаврова тепло приветствуют иностранные дипломаты и чиновники после выступления.

В ходе своего сегодняшнего выступления на Генассамблее Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

Также в своей речи дипломат коснулся темы выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче.

Лавров также подчеркнул, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

Ранее Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине.