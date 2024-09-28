Лавров заявил, что РФ не отказывается от диалога с Западом

Россия не отказывается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с трибуны ООН, пишет РИА Новости.

«Мы не отгораживаемся от диалога с Западом», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

Во время своего выступления Лавров заявил, что Секретариат ООН не должен игнорировать необходимость выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче.

Лавров также отметил, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

Ранее Лавров назвал атаки на Ливан бесчеловечными.