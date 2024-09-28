Лавров назвал политическим убийством гибель лидера «Хезболлы»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы политическим убийством. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, пишет ТАСС.

«Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте», — сказал министр.

Глава российского МИД также назвал атаки израильской армии по территории Ливана бесчеловечными.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее стало известно о перестрелке в Бейруте после сообщений о ликвидации Насраллы.