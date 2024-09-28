Президент Украины Владимир Зеленский не достиг ни одной из своих целей во время визита в США. С таким утверждением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Сегодня стал днем, когда Зеленский потерял все. На Генеральной Ассамблее ООН ничего не вышло по его плану», — написал он.

Политик подчеркнул, что глава украинского государства не смог добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет против России, при этом поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по мнению французского политика, уже признано всеми.

Кроме того, Филиппо отметил, что экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи поставил Зеленского на место, указав на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Также он упомянул о том, что во французских СМИ начали появляться материалы, касающиеся жестоких методов мобилизации на Украине. Политик не оставил без внимания события на Ближнем Востоке, которые, по его мнению, отвлекают внимание от Украины.

«Он возвращается в Киев с пустыми руками», — резюмировал Филиппо.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

Ранее в Великобритании предположили, что Зеленский может обвинить Запад в предательстве.