МИД России призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале призвало Израиль немедленно прекратить боевые действия после ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы израильскими ВВС.

«Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило бы создать условия для политико-дипломатического урегулирования.

«В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию», — добавили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».

Ранее Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы»