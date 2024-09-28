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МИД России призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия

МИД РФ: настоятельно призываем Израиль прекратить боевые действия

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале призвало Израиль немедленно прекратить боевые действия после ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы израильскими ВВС.

«Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило бы создать условия для политико-дипломатического урегулирования.

«В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию», — добавили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».

Ранее Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы»

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