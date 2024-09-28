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Китай призвал не позволять РФ и Украине подливать масло в огонь кризиса

Ван И: КНР выступает против подливания масла в огонь кризиса на Украине

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Global Look Press

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин против подливания масла в огонь кризиса на Украине. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, кризис далек от завершения.

«Приоритет сейчас — не допустить разрастания поля боевых действий и эскалации, не допустить, чтобы какая-либо из сторон подливала масла в огонь, способствовать скорейшему охлаждению ситуацию», — сказал Ван И.

При этом он обратил внимание на конструктивную роль Пекина, который выступает посредником между Москвой и Киевом и не использует происходящее, чтобы извлекать прибыль.

Китайский дипломат уже говорил о том, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации. Ван И напомнил, что страны глобального Юга, в числе которых Китай и Бразилия, создали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве КНР также отмечали, что все больше стран в мире хотят создать условия, необходимые для разрешения противоречий Москвы и Киева. Кроме того, в последнее время можно чаще услышать призывы международного сообщества к миру на Украине.

Ранее «Друзья мира» призвали Россию и Украину к взаимному уважению.

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