Израиль месяцами выслеживал местонахождение главы «Хезболлы»

Власти Израиля узнавали о местонахождении лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в течение нескольких месяцев до авиаудара по его штаб-квартире в пригороде Бейрута. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на израильские источники.

«Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насраллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе», — пишет газета.

Отмечается, что израильские власти приняли это решение, так как полагали, что лидер «Хезболлы» может скоро сменить место своего пребывания по соображениям безопасности.

Также СМИ написали о том, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью «отвлекающего маневра», чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.