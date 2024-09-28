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Франция поддерживает постоянную связь с Ливаном для сдерживания эскалации

МИД: Франция на связи с Ливаном для сдерживания эскалации в регионе

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Wikimedia Commons

Французское министерство иностранных дел ведет переговоры с ливанскими властями и партнерами на Ближнем Востоке, чтобы избежать эскалации ситуации после ликвидации генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.

«Министерство поддерживает связь с ливанскими властями и региональными партнерами Франции с целью предотвращения дестабилизации или возникновения конфликта. Всем заинтересованным сторонам были направлены соответствующие сообщения», — отмечается в коммюнике.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля.

В ХАМАС заявили, что ликвидация Насраллы только усилит сопротивление в регионе.

Ранее в Бейруте начались перестрелки после сообщений о ликвидации Насраллы.

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