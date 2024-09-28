Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду в Италии

Журналистку выгнали за русский язык на встрече президента Молдавии Майи Санду с молдавской диаспорой в Италии. Подробности сообщает «Sputnik Молдова».

Журналистка Светлана Дроздецкая сообщила, что ее выгнали во время этой встречи. По ее словам, вероятно, это было связано с тем, что президент не хотела присутствия русскоговорящей команды.

«Майя Григорьевна так испугалась опасных журналистов, что их даже передали итальянской полиции. Уж лучше бы так на преступников реагировали», — сказала Дроздецкая.

Недавно неизвестные в Кишиневе облили красной краской вход в здание общественной компании «Телерадио Молдова», обвиняемой со стороны оппозиции в «обслуживании» президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

22 сентября блок пророссийских партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии.

Ранее Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья.