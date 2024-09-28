Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду в Италии

Sputnik Молдова: журналистку выгнали за русский язык на встрече с Санду

close
Liesa Johannssen/Reuters

Журналистку выгнали за русский язык на встрече президента Молдавии Майи Санду с молдавской диаспорой в Италии. Подробности сообщает «Sputnik Молдова».

Журналистка Светлана Дроздецкая сообщила, что ее выгнали во время этой встречи. По ее словам, вероятно, это было связано с тем, что президент не хотела присутствия русскоговорящей команды.

«Майя Григорьевна так испугалась опасных журналистов, что их даже передали итальянской полиции. Уж лучше бы так на преступников реагировали», — сказала Дроздецкая.

Недавно неизвестные в Кишиневе облили красной краской вход в здание общественной компании «Телерадио Молдова», обвиняемой со стороны оппозиции в «обслуживании» президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

22 сентября блок пророссийских партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии.

Ранее Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами