Spiegel назвал встречу с Трампом «низшей точкой» поездки Зеленского в США

Украинский президент Владимир Зеленский нервничал во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, пишет обозреватель журнала Der Spiegel Анн-Дорит Бой.

Журналистка назвала встречу политиков «прохладной» и отметила, что между ними «нет химии».

«Украинский президент изо всех сил старался держать под контролем черты своего лица и пытался казаться расслабленным», — оценила состояние Зеленского на мероприятии Анн-Дорит Бой.

По ее мнению, слова Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что Киев делает недостаточно для налаживания отношений с ним.

«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в прыжках через свою тень и глотании унижений. У него нет другого выбора. Украинскому президенту часто приходится делать хорошее лицо, чтобы выжить», — говорится в статье.

Обозреватель делает вывод о том, что встреча с Трампом была «низшей точкой в поездке Зеленского в США».

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке 27 сентября. Зеленский прибыл туда под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа. Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины задержался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского с Трампом вызвала споры на Украине.