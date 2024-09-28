Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Spiegel назвал встречу с Трампом «низшей точкой» поездки Зеленского в США

Spiegel: Зеленский нервничал на встрече с Трампом

close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский нервничал во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, пишет обозреватель журнала Der Spiegel Анн-Дорит Бой.

Журналистка назвала встречу политиков «прохладной» и отметила, что между ними «нет химии».

«Украинский президент изо всех сил старался держать под контролем черты своего лица и пытался казаться расслабленным», — оценила состояние Зеленского на мероприятии Анн-Дорит Бой.

По ее мнению, слова Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что Киев делает недостаточно для налаживания отношений с ним.

«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в прыжках через свою тень и глотании унижений. У него нет другого выбора. Украинскому президенту часто приходится делать хорошее лицо, чтобы выжить», — говорится в статье.

Обозреватель делает вывод о том, что встреча с Трампом была «низшей точкой в поездке Зеленского в США».

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке 27 сентября. Зеленский прибыл туда под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа. Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины задержался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского с Трампом вызвала споры на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами