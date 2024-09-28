«Хезболла» официально подтвердила смерть своего лидера

Шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара. Об этом сообщает ТАСС.

По данным организации, Насралла «присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти 30 лет».

«Хезболла» была создана в 1982 году Мухаммадом Хусейном Фадлаллой, Али Акбар Мохташамипуром и Имадом Мугнией. Хасан Насралла возглавил организацию в 1992 году. На тот момент ему было 32 года. Его предшественник и учитель Аббас Мусави был убит израильским авиаударом вместе с семьей. Почти сразу после прихода Насраллы на этот пост «Хезболла» подорвала посольство Израиля в Аргентине.

Перед этим стало известно, что Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщала, что глава «Хезболлы» был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем по подземному штабу организации на юге Бейрута. Атака была произведена в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль».

Ранее в Иране заявили о беспрекословной поддержке «Хезболлы» на Ближнем Востоке.