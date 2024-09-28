Во Франции подтвердили данные о ликвидации лидера «Хезболлы»

Израильские военные ликвидировали лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу 27 сентября. Об этом сообщило министерство иностранных дел Франции, передает Reuters.

«Согласно имеющейся у нас информации, Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», действительно ликвидирован», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. По данным армии Израиля, Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.