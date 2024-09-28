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Отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк назвали уловкой для лидера «Хезболлы»

The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк уловкой для «Хезболлы»

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ABIR SULTAN/Reuters

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью «отвлекающего маневра», чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на израильский источник.

Чиновник отметил, что данная поездка должна была убедить «Хезболлу» в том, что во время отсутствия в Израиле Нетаньяху ЦАХАЛ не будет проводить никаких серьезных специальных операций и лидер «Хезболлы» находится в безопасности.

Источник отметил, что удар по главному штабу в пригороде Бейрута мог состояться как раз в момент выступления Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Помимо Насраллы, ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры, чьи имена не называются.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.

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