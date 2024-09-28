МИД РФ заявил, что США объявили войну свободе слова

Введенные со стороны США санкции против российских СМИ вышли за пределы рестрикций, Вашингтон фактически объявил войну свободе слова. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

«По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты по надуманным предлогам «подвергают атаке» в том числе и журналистов. Их личная безопасность сейчас под угрозой, добавила она.

Россия расценивает соответствующий шаг со стороны США как нападение на саму профессию журналиста. Кроме того, Москва считает, что американские санкции против российских СМИ стали сигналом для «вассалов» Вашингтона. К примеру, в Молдавии был заблокирован доступ к ряду российских медиа, напомнила Захарова.

До этого в Москве на фасаде посольства США появилось послание – RT опубликовал свой логотип с надписью «Мы не уйдем» на русском и английском языках.

Так российское СМИ ответило на преследование со стороны американских властей. В том числе Госдепартамент назвал RT причиной снижения поддержки Украины во всем мире, а Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала аккаунты RT и других российских СМИ на своих платформах.

Ранее в офисе генсека ООН прокомментировали санкции против российских СМИ.