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В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против российских СМИ

В ООН выступили за свободу прессы на фоне санкций против российских СМИ

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Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает за свободу прессы, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что санкционные меры являются «двусторонним вопросом».

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты, которые ввели санкции против «России сегодня» и RT, оказались непоследовательны в своих решениях.

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США.

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