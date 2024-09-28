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Британский аналитик обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине

Меркурис заявил, что Зеленский в США затягивает военные действия

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Caitlin Ochs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в США искусственно продлевает военные действия и оттягивает момент заключения мира, поражение в котором для него является неизбежным. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что российские военнослужащие продвигаются по всем участкам фронта. По мнению Меркуриса, Зеленский своими агрессивными заявлениями в Соединенных Штатах обрек свой народ на продолжение боевых действий.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, что выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

28 сентября американская газета The New York Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом затруднился с ясным объяснением о виновниках конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли детали встречи с Трампом.

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