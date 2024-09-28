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«Друзья мира» призвали Россию и Украину к взаимному уважению

«Друзья мира» призвали РФ и Украину уважать законные интересы друг друга

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Depositphotos

Платформа «Друзья мира», объединяющая страны глобального Юга, призывает Российскую Федерацию и Украину уважать законные интересы, суверенитет и территориальную целостность друг друга. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на брифинг-встрече со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом в Нью-Йорке, передает пресс-служба китайского МИД.

По словам Ван И, участники платформы просят Россию и Украины ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, учитывать разумные и законные интересы друг друга.

Встреча «Друзей мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помимо делегации Китая, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

Цель платформы — способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что «Друзья мира» подготовят площадку для саммита России и Украины.

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