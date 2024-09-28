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Экс-советник Кучмы оценил итоги визита Зеленского в США

Экс-советник Кучмы Соскин: визит Зеленского в США стал для Украины катастрофой

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Caitlin Ochs/Reuters

Визит украинского лидера в США стал полным провалом для него, поскольку он испортил отношения с республиканцами: экс-президентом США Дональдом Трампом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом в интервью Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, Трампом, Джонсоном и всеми-всеми остальными», - подчеркнул он.

Соскин обратил внимание на заявление Трампа о том, что Украины больше нет. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что Зеленский довел ситуацию в стране до состояния катастрофы.

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке 27 сентября. Зеленский прибыл туда под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа. Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

Ранее Трамп заявил, что может предотвратить третью мировую войну.

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