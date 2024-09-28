Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США вмешательством в выборы президента США и попранием конституции Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

Целью визита Зеленского в США Шеремет назвал поддержку Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США.

«Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод, тем самым выведя мошенников на чистую воду», — заявил он.

До этого украинский депутат Александр Дубинский заявил, что шантаж Зеленского может навредить Киеву, поскольку он представляет собой вмешательство в выборы в США.

По мнению депутата, завершение украинского конфликта выгодно Демократической партии США, которой необходимо «выбить» у кандидата в президенты США Дональда Трампа тезис про «третью мировую», однако Вашингтон вынужден поддерживать Зеленского из-за его риторики.

Ранее Илон Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы из-за визита на военный завод в США.