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Глава МИД Венгрии посетит Петербургский международный газовый форум

Сийярто заявил, что приедет на международный газовый форум в Санкт-Петербурге

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

«Я скоро отправлюсь в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме. Так как «Газпром» является нашим стратегическим партнером, я обещал господину [главе «Газпрома» Алексею] Миллеру, что приму участие», — сказал дипломат на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По словам министра, он также хотел бы посетить форум «Российская энергетическая неделя», однако не смог этого сделать, поскольку в дни его проведения участвовал в мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН.

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