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В МИД РФ раскритиковали ход расследования подрывов «Северных потоков»

МИД: обязательства по расследованию подрывов «Северных потоков» не выполняются

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию теракта на «Северных потоках» в соответствии с международными договорами не выполняются, несмотря на многократные призывы со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством дипломат подчеркнула, что подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под ряд международных договоров, устанавливающих обязательства предотвращать подобные случаи, пресекать их и расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности, а также сотрудничать с другими государствами для достижения этих целей.

«К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации», — сказала Захарова.

27 сентября депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит Киев.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее посол РФ заявил о страхе Дании перед неудобными фактами по «Северным потокам».

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