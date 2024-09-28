Венгрия продолжит миссию по урегулированию на Украине

Венгрия намерена продолжать свою миссию по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Пока идет война, нам нужно продолжать эту миссию», — отметил он.

До этого сообщалось, что Венгрия присоединится к платформе «Друзья мира».

Сийярто заявил, что в работе группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине планируют принять участие 15 стран. Он уточнил, что во встрече примут участие представители Венгрии и Египта. Также своих делегатов направят Турция, Казахстан, Кения, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика и ряд других государств.

По словам Сийярто, приглашение посетить заседание было направлено Франции и Швейцарии. Более того, организаторы встречи надеются на присутствие американских дипломатов.

Как отметил министр, основой работы группы «Друзей мира» станут китайская и бразильская инициативы по урегулированию конфликта. При этом причиной для ее создания стала усталость стран глобального Юга от действий трансатлантического общества, которое только «подливает масло в огонь» и демонстрирует неспособность добиться прекращения огня на Украине, резюмировал глава дипломатического ведомства.

Ранее в Венгрии предупредили об опасности ударов Украины по РФ.